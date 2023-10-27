Tepebaşı Belediyesi Kadın Bakışıyla Cumhuriyetin 100. Yılı Paneli Gerçekleştirdi

Tepebaşı Belediyesi tarafından Kadın Bakışıyla Cumhuriyetin 100. Yılı paneli gerçekleştirildi. Panelde konuşan Başkan Ataç, "Cumhuriyet bir kadın devrimidir. Eskişehir bir kadın dostu kenttir, cumhuriyet kentidir. Analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz baş tacımızdır" dedi.

Cumhuriyetin 100. Yılı kent genelinde dolu dolu etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Haller Gençlik Merkezi'nde 'Kadın Bakışıyla Cumhuriyetin 100. Yılı paneli, Eskişehirliler ile buluştu. Moderatörlüğünü CHP Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü'nün yapacağı panele TBMM Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Av. Gülizar Biçer Karaca ve Cumhuriyet Tarihçisi Prof. Dr. Şaduman Halıcı konuşmacı olarak katıldığı panele Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra 27. Dönem CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Eskişehir kadın dostu kenttir"

Panelde konuşan Başkan Ataç, "Mustafa Kemal Atatürk vizyoner bir liderdi. 1926'da Türk medeni yasasının hazırlanışı Mahmut Esat Bozkurt'un kaleme aldığı ve bence devrim yasalarının en büyüğüdür. Kadın erkek eşit hakları, aile birliği sağlanması gibi çok önemli kapsamı olan bir yasadır. Ayrıca 1934'te de kadına seçme seçilme hakkı veriliyor. Bunlar büyük bir vizyon. Savaştan çıkmak çok zor ama Türk milleti bunu biraz kolayca yaptı. Ancak ondan sonraki devrim yapmak daha zordu ve onu da başardılar. Kadını yerlerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın diyen liderin çocukları, torunlarıyız. Bence cumhuriyet bir kadın devrimiydi. Eskişehir bir kadın dostu kenttir, cumhuriyet kentidir. Analarımız, bacılarımız, kız kardeşlerimiz baş tacımızdır" ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımızın kazanımları çok önemli"

Panelin moderatörlüğünü yapan CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, "Cumhuriyet bütün dünyada birçok yerde adı var. Ama bizim cumhuriyetimizin anlamı çok daha farklı. Ebedi ve tek önderimiz Mustafa kemal Atatürk'ün ülkemizi düşman postallarından kurtararak tüm milletçe verilen mücadele ile kurtuluş savaşımızın kazanılmasının ardından cumhuriyet ilan edildi. Bundan tam 100 yıl önce ilan edilen cumhuriyetin değeri çok farklı. Bugün sahip olduklarımızı cumhuriyete borçluyuz. Cumhuriyet tam da kadın bir devrimi. Ülke olarak kazanımlarımız, vatandaşlarımızın kazanımları ama en çok da kadınlarımızın kazanımları çok daha değerli" dedi.

Panelde konuşmacı olarak yer alan TBMM Başkan Vekili Av. Gülizar Biçer Karaca ve Cumhuriyet Tarihçisi Prof. Dr. Şaduman Halıcı kendi hayat hikayelerini ve mücadele öykülerinden bahsettiler.

"Ben Cumhuriyet kadınıyım"

Şaduman Halıcı, "Ben bir cumhuriyet kadınıyım. Toprakların bana verdiği imkanları en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Bu toprakların imkanlarıyla kazandıklarımı yine bu topraklara vermek için çalışıyorum. Hepimiz belli aşamalardan geçtik" diyerek öğretmenlik yıllarında karşısına çıkan zorluklardan bahsetti.

"Cumhuriyetin 100. yılını kutluyoruz"

TBMM Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Av. Gülizar Biçer Karaca ise "Bir hanedanın emriyle değil, bir başka devletin himayesiyle değil, kendi iradesiyle yönünü çizen bir halkın ve çizdiği bu yöne önderlik eden ve tam bağımsız ülke, özgürlük aşığı, hürriyet aşığı bir önderin Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda tam bağımsızlık hedefini kendine şiar edilmiş Cumhuriyetin 100. Yılını kutluyoruz. Ben de bir cumhuriyet kadınıyım. Cumhuriyetin 100. Yılında TBMM'de Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna vekalet edebilmem ve böyle bir onuru paylaşabilmem çok etkileyici. Kendi irademle çizdiğim o yönü sizlerle paylaşacağım" diyerek hayat hikayesini paylaştı.

Konuşmacılar ayrıca, cumhuriyetin kurulduğu dönemlerde kadının durumu, hakları, cumhuriyetin başarılı kadınlarından örnekler vererek Atatürk'ün kadınlar için getirdiği reformlardan bahsetti.

"Cumhuriyet ilelebet yaşayacak"

Panel sonunda 27. Dönem CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, "Cumhuriyetin öyküsünü yazmış bizim Atamız. İlelebet onu yaşatacağız diye söz verdik. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirerek sözümüzü tutacağız. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız. Bu mücadele hep sürecek. 100. Yılımız kutlu olsun" diyerek konuşmacılara çiçek ve "Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu" kitap serisini takdim etti. - ESKİŞEHİR