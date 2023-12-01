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Tepebaşı Belediyesi, +0.5 Akdeniz'in Geleceği Çevre Çalıştayı'na katıldı

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Tepebaşı Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen çevre çalıştayında yapılan projelerini anlattı.

Tepebaşı Belediyesi, Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından 'Yeşile Dönmek' temasıyla gerçekleştirilen +0.5 Akdeniz'in Geleceği Çevre Çalıştayı'na katılarak yapılan çalışmaları anlattı.

Tepebaşı Belediyesi davet edildiği organizasyonlarda başarılı çalışmaları hakkında bilgiler vermeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Tepebaşı Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi tarafından sürdürülebilir çevre ve iklim dostu bir kent olarak, küresel ısınmayla meydana gelen iklim krizi konusunda farkındalık oluşturulması ve iklim krizine neden olan faktörlerin azaltılması amacıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen +0,5C Akdeniz'in Geleceği Çevre Çalıştayına katıldı. 'Yeşile Dönmek' temasıyla gerçekleştirilen çalıştaya katılan Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri tarafından Düşük Karbon Ayak İzi İçin Enerji Etkin Bina projesi, Mustafa Kemal Atatürk Su Sporları Merkezi, Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması-REMOURBAN Projesi, Sürdürülebilir Tarımsal Üretimde Kaynak Verimli Soğuk Hava Deposu projelerinden bahsedildi. Yapılan sunumda, gerçekleştirilen projelerin amaçlarını, hedeflerini, uygulama alanı olan il/bölge/sektöre ilişkin ihtiyaçlarını, bütçelerini, hangi kaynaklardan karşılandığını, gerçekleştirilen faaliyetleri, uygulama yöntemlerini, sürdürülebilirliği, avantajları ve üstünlüklerini anlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Muratpaşa Tepebaşı Antalya Akdeniz Tarım Çevre Belediye Enerji Politika Haberler

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