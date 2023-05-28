Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Oyunu Kullandı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oyunu kullandı. Başkan Ataç, eşi Sena Ataç ve kızı Zeynep Ataç ile birlikte oyunu kullandı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oyunu kullandı.

Başkan Ataç, eşi Sena Ataç ve kızı Zeynep Ataç ile birlikte oyunu kullandı. Ataç, Twitter hesabında, "Sevgili eşim Sena ve kızım Zeynep ile oyumuzu kullandık. Hepimize hayırlı olsun. Bugün ülkemizin, evlatlarımızın geleceği için söz söyleme günüdür. Vatanını seven sandığa gelsin" açıklaması yaptı.