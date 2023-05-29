Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'tan cumhurbaşkanı seçimi açıklaması

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, cumhurbaşkanı seçiminin sonucuna ilişkin, "Ülkemizdeki her bir vatandaşın daha iyi şartlarda, daha özgür, hukukun egemen olduğu ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye'de yaşaması için var gücümüzle çalıştık. Sandıktan çıkan sonuca saygımız sonsuz ve demokrasi mücadelemize aynı azim ile devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, tamamlanan cumhurbaşkanı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sonuçların tüm ülkeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Ataç, şunları kaydetti:

"Sonuçlar ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Seçim süreci geride kaldı. Temennim; bu süreç boyunca kullanılan ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, düşman gösteren dilin bir an önce terkedilerek ülke sorunlarına çözüm aranmasıdır. Zira seçim geride kalmış; önümüzde çözülmesi gereken ekonomik kriz, mülteci sorunu, kira-barınma problemleri, işsizlik, enflasyon gibi birçok önemli mesele bulunmaktadır. Eskişehir'de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 55,41 oy oranıyla destek vererek değişime, daha adil bir düzene inancını gösteren tüm hemşehrilerime minnettarım. Ülkemizdeki her bir vatandaşın daha iyi şartlarda, özgürce, hukukun egemen olduğu ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye'de yaşaması için var gücümüzle çalıştık. Sandıktan çıkan sonuca saygımız ise elbette sonsuz. Biz de hak, hukuk, adalet ve demokrasi mücadelemizi aynı azim ile sürdüreceğiz. Bu seçimde demokrasiden yana olan ve sandığa giderek oy kullanan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, tüm ülkemiz Eskişehir olana dek çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum."