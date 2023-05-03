Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde vatandaşlarla buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ataç, "İnsanımız değişim istiyor. Bizlerin ise umudumuz her zamankinden daha güçlü. 15 Mayıs sabahı çok daha güzel, adil, refah, beraberlik dolu bir ülkeye uyanacağız" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ataç, "İnsanımız değişim istiyor. Bizlerin ise umudumuz her zamankinden daha güçlü. 15 Mayıs sabahı çok daha güzel, adil, refah, beraberlik dolu bir ülkeye uyanacağız" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şehrin her noktasında Eskişehirliler ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Ataç son olarak Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde bir dizi ziyarette bulundu. Başkan Ataç ilk olarak, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile birlikte CHP Sarıcakaya İlçe Başkanı Hasan Yılmaz ve partililer ile bir araya gelerek ilçe esnafını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Ataç ve Milletvekili Süllü, ülke meseleleri, yaklaşan seçimler ve ekonomi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Ataç daha sonra Mihalgazi ilçesine geçti. Burada da CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü ile CHP İlçe Başkanı Hasan Ünal'ı ziyaret eden Başkan Ataç, partililer ile sohbet etti. Başkan Ataç ve beraberindekiler, daha sonra ilçe esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Ataç her iki ilçede de kendilerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

"TÜRKİYE DEĞİŞİM İSTİYOR"

Başkan Ataç, Mihalgazi ve Sarıcakaya ziyaretlerine ilişkin bir değerlendirmede bulunarak, "Güzel ilçelerimizi ziyaret ettik. Her yerde olduğu gibi Mihalgazi ve Sarıcakaya'da da durum aynı, vatandaşlarımız artık değişim istiyor. Artık düzgün yönetilen bir ülke istiyor. İnsanımız artık ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, azarlayıcı siyasetten sıkılmış. Birlik ve beraberliğin yanı sıra kardeşlik ortamında, herkesi kucaklayan bir yönetim istiyor. Bu ekonomik zorluklardan, mutfaktaki yangından, savurganlıklardan, adam kayrılmasından yorulduk. Artık hakça paylaşan, adilce yönetilen bir ülke istiyor. Kısacası insanımız değişim istiyor. Bizlerin ise umudumuz her zamankinden daha güçlü. 15 Mayıs sabahı çok daha güzel, adil, refah, beraberlik dolu bir ülkeye uyanacağız" dedi.

Başkan Ataç ile bir araya gelen ilçe sakinleri de ziyaret için teşekkürlerini iletti.