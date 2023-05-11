Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kadınlarla buluştu: '14 Mayıs'ta Türkiye artık farklı bir kulvara geliyor'

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ilçeli kadınlar ile bir araya gelerek, '14 Mayıs'ta Türkiye artık farklı bir kulvara geliyor. Sevgi dolu barış dolu günler olacak. 15 Mayıs sabahı buluşacağız ve büyük bir bayram yaşayacağız' dedi. Buluşmaya, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ilçeli kadınlar ile bir araya gelerek, " 14 Mayıs'ta Türkiye artık farklı bir kulvara geliyor. Sevgi dolu barış dolu günler olacak. 15 Mayıs sabahı buluşacağız ve büyük bir bayram yaşayacağız" dedi. Buluşmaya, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.

Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi bünyesinde bulunan Belde Evi kursiyerleri ve mahalle sakinleri ile buluştu. Buluşmaya Başkan Ataç'ın yanı sıra DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, DP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Uyanık, Adnan Turfan, Gökhan Pınarbaşı, CHP Eskişehir Milletvekilleri ve Adayları Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, CHP Eskişehir Milletvekili Adayları İbrahim Arslan, Abdülkadir Adar, İpek Çelik, Aysu Bahar Gürlek, DP İl Başkanı Hüseyin Özcan ve Meclis üyeleri katıldı.

Buluşmada konuşan Başkan Ataç, şunları kaydetti:

"15 MAYIS SABAHI BÜYÜK BİR BAYRAM YAŞAYACAĞIZ"

"Değerli hanımlar pazar günü farklı bir Anneler Günü kutlayacağız. Bu ülkede 20 yıldır kullanılan üsluptan çok rahatsızım. Kadınlara söyledikleri hiç hoş değil, ağzıma almak istemiyorum. 20 yıldır bölüne bölüne bir hal olduk. Bakın Eskişehir'de hiç bölünme işareti var mı? 20 yıldır beraberiz, 20 yıldır omuz omuza hizmet ettik. Biz çalıştık, hizmet verdik, siz oy verdiniz. Sağ olun var olun. Arkadaşlar biz kul hakkı yemedik, yedirmeyeceğiz de. Sizler hazır mısınız? 14 Mayıs'ta Türkiye artık farklı bir kulvara geliyor. Yediğimiz yemeğin tadını anlamaya başlayacağız. Birbirimize dokunduğumuzda hissedeceğiz. Sevgi dolu barış dolu günler olacak. Yolumuz açık olsun. 15 Mayıs sabahı buluşacağız ve büyük bir bayram yaşayacağız."

Kalabalığa hitap eden DP Lideri Gültekin Uysal da şunları söyledi:

"Bir tarihi dönüm noktasına, bir tarihi muhasebe noktasına yaklaşıyoruz. İnşallah ülkemizi, devletimizi, vatandaşlarımıza hak ettikleriyle buluşturabilmek için gün sayıyoruz. Bu kutlu yolda yürüyenlere de selam olsun. Çok ıstırabımız var. Istıraplarımızın kılavuzluğunda ama onlarla beraber milletimize devletimize memleketimize dair birçok özlemimiz ve hayalimiz var. İstiyoruz ki Demirel'in ifadesiyle 'bu bereketli toprakların bedbaht insanları' olarak yaşamayalım. İnsanların doğduğu topraklarda alın terinin karşılığını alabildiği, huzur içerisinde güven içerisinde yaşayabilelim.

"DÜNÜMÜZÜ ÇALANLARA YARINLARIMIZI ÇALDIRMAYACAĞIZ"

Siyaset yapmanın da manası budur. Meselemiz, sorumluluğumuz zor kılmak değil, kolay kılmaktır. Hepimizin derdi ortak. Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldırmayacağız. Bu büyük Cumhuriyet'in geçmişini yok sayanlara, bu ülkeyi kuranlara başta Atatürk'ten başlayarak ismini silmeye çalışmakla elinize ne geçer? Eskişehir yeni stadına katakulli ile ismini vermemeye çalışmakla elinize ne geçer? Tarihte izi var. Sakarya Muharebelerinde, Dumlupınar'da izi var silemezsiniz. Cumhuriyeti kurmuş, hür bağımsız, dini ve milli bütün inançlarımızı icra edebiliyorsak bize bu vatan toprağını hür bir şekilde bağımsız bir cumhuriyetle buluşturanlara her vesile ile şükran duyduğumuzu ifade etmeli, dualarla yad etmeliyiz.

"BU ÜLKEYİ ÖZLEMİNİ DUYDUĞUMUZ, HASRETİNİ ÇEKTİĞİMİZ YARINLARA TAŞIYACAĞIZ"

Değerli dostlarım 14 Mayıs'ı yeniden bir bayrama çevirerek milletimizin derinden bir nefes alacağı, cenderenin düştüğü bu günlerde özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin, Cumhuriyet'e inanan tüm vatandaşlarımızın sandıklara bir cemre olarak düşmesi gerektiği kanaatindeyim. 13. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde hep beraber yeniden bu büyük ülkeyi özlemini duyduğumuz hasretini çektiğimiz o yarınlara taşıyacağız. TBMM'de de bir nitelikli çoğunluğa Millet İttifakı olarak erişmek durumundayız. Burada sizlerin iradesi çok önemli. Eskişehir'in bu konuda büyük destek vereceği kanaatindeyim. DP olarak bizler CHP ile beraberiz. Yeter ki şu üzerimizdeki kara örtüyü atalım. Cumhuriyet'in temel değerlerini, demokrasimizi, milli ve dini değerlerimizi insanlarımızın rahatça yaşayabileceği bir ülkeye erişelim. Allah yarınlarımızı açık edecektir buna inanıyorum."