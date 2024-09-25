Teoman Mutlu, Seçim Kampanyasını Başlattı

YERLİ ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, partinin il ve ilçe başkanlarına birer form göndererek kimlik numaralarını alarak imza topladığını açıkladı. Mutlu, "Bu imzalar 100 bini bulunca, imza verenlerin form kağıdında bulunan telefon numarası olduğu için, görevliler onlara ulaşacak ve seçim kuruluna yönlendirecek. Yeter artık, yeter. Bıktık, aynı isimleri dinlemekten. Türkiye'yi onlar bu hale getirdi. Niye çözümü onlara bırakalım. Bugün kampanyamı başlattım. Benim aday gösterilmem için özel olarak, anket gibi çalışarak, imza toplamaya başladık. Eskimiş, artık hiçbir şey üretemeyen, lider üretemeyen bildiğimiz kişilere meydanı bırakmayalım! seçimde el mi yaman bey mi yaman göreceğiz" dedi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden yazılı bir açıklama yapan Mutlu şu ifadeleri kullandı:

"Yeter artık, yeter. Aynı isimleri dinlemekten bıktık. Türkiye'yi onlar bu hale getirdi. Niye çözümü onlara bırakalım? Benim bu canım ülkem, yorulmuş, elinde kadrosu bile kalmayan AK Parti genel başkanına muhtaç mıdır? Koltuk kavgasına girmiş, birbirlerine zerre güveni olmayan, CHP'li 3'lüye mi muhtacız? 85 milyon, genç, muktedir, lisan bile, zerre kadar şaibesi olmayan Teoman Mutlu'ya mı güvenir, bu her gün konuşulan kağıttan kaplanlara mı? Hodri Meydan, 60 il başkanımla, bugün kampanyamı başlattım. Benim aday gösterilmem için özel olarak, anket gibi çalışarak, imza toplamaya başladık. Eskimiş, artık hiçbir şey üretemeyen, lider üretemeyen bildiğimiz kişilere meydanı bırakmayalım! seçimde el mi yaman bey mi yaman göreceğiz."