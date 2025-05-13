Teoman Mutlu'dan Terörsüz Türkiye ve Genel Af Mesajı

YERLİ ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu, "Terörsüz Türkiye süreci genel affı da beraberinde getirecek. Genel af hayırlı uğurlu olsun. Bugünden sonra Terörsüz Türkiye'nin altını doldurmak için başka çare yok" dedi.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Mutlu, "Terörsüz bir Türkiye, tamam. Barış, tamam. Hepimiz bu konuda aynı fikirdeyiz. Ancak kafamıza takılan bazı sorular var. Silahların teslimi gibi somut açıklamaları kim, ne zaman yapacak? Adı PKK, DEM ya da başka bir şey olsun fark etmez; karşımızdaki insanlar aylardır bizi oyalıyor. Devleti yönetenler gerçekten büyük bir sabır gösteriyor. Tamam, biz de sabırlı olalım ama sabrın da bir sınırı vardır. Daha fazla oyalanmaya tahammülümüz yok. Ne olacaksa, yol haritası açık ve net biçimde ortaya konmalıdır. Devletimiz son derece ciddi ve kararlı bir duruş sergiliyor. Ancak kusura bakılmasın, karşı tarafın samimiyetine inanmakta zorlanıyoruz" dedi.

Mutlu, "Devletin temeli adalet ise Terörsüz Türkiye, barış ve demokratik haklar derken, kazaen veya tesadüfen cezaevine düşmüş vatan evlatlarına af getirmezsek, teraziyi doğru tutmamış oluruz. Terörsüz Türkiye sürecinin genel affı da beraberinde getirecek. Genel Af hayırlı uğurlu olsun. Bugünden sonra Terörsüz Türkiye'nin altını doldurmak için başka çare yok. Milyonlarca mağdur mahkum yakını, ehliyet mağduru, sicil mağduru az daha sabır" dedi.