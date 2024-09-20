Teoman Mutlu'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "CHP'yi eleştirmeye ve uyarmaya devam edeceğiz. Hepinize 'ahmak' diyen Hüda-Par Genel Başkanına niye suç duyurusunda bulunmuyorsunuz. Sayın Ekrem İmamoğlu, 'ahmak' davasının tarafı olarak sen niye devleti, anayasayı bilmeyen bu adam için suç duyurusunda bulunmuyorsun. Bu vatan bizim, Türkiye bir hukuk devletidir. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır" dedi.

Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) seslenmek istiyorum. Kimse kusura bakmasın CHP'yi eleştirmeye ve uyarmaya devam edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilmişti. Yaklaşık iki yıldır İstinaf Mahkemesi'nde bekleyen dosya ile ilgili 'karar onandı' açıklamaları yapıldı. Ey CHP, peki siz uyuyor musunuz? Hepinize 'ahmak' diyen Hüda-Par Genel Başkanına niye suç duyurusunda bulunmuyorsunuz. Sayın İmamoğlu, 'ahmak' davasının tarafı olarak sen niye bu devleti, anayasayı bilmeyen bu adam için suç duyurusunda bulunmuyorsun. Elinde emsal karar var ne duruyorsun? Sonra deniliyor ki, niye CHP ile uğraşıyorsun? Bu vatan bizim, Türkiye bir hukuk devletidir. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır" diye konuştu.