Teoman Mutlu'dan Adalet Reformu Çağrısı
Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, tüm siyasi partilere adalet reformu için birleşme çağrısı yaptı. Adaletin devletin temeli olduğunu vurgulayan Mutlu, vatandaşın ve adliye çalışanlarının şikayetlerini dinlemenin önemine dikkat çekti.

YERLİ ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, 1 Eylül'de sona eren adli tatil sonrasında açıklamalarda bulundu. Mutlu, "Tüm siyasi partiler, farklılıklarını bir kenara bırakarak milletin adalet beklentisini karşılayacak kapsamlı bir reformu el ele hayata geçirmek zorundadır" dedi.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Devletin temeli adalettir. Ancak halkımız adalete güvenini kaybetti. Artık sadece vatandaşın değil, hakimlerin, savcıların ve adliye çalışanlarının da sorunlarını dinlemek zorundayız. Çünkü belli ki onlar da en az vatandaş kadar dertli" diye konuştu.

Mutlu, "Nasıl ki hasta doktordan derman bekler, bugün de millet adliyeden adalet bekliyor. Ancak adliyelerin hali ortada. Vatandaş da adliye mensupları da şikayetçi. Tüm siyasi partiler, farklılıklarını bir kenara bırakarak milletin adalet beklentisini karşılayacak kapsamlı bir reformu el ele hayata geçirmek zorundadır" dedi.

