Temelli: İmralı Ziyareti Komisyon Gündemine Alınabilir

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İmralı ziyaretinin komisyon gündemine alınmasına ilişkin, "Komisyonun yarın toplantısında bunu gündemine alma olasılığı var." dedi.

Temelli, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Meclisin gündeminde Vakıflar Kanunu'nun bulunduğunu ve kanun üzerine görüşmelerinin 3. haftasına girdiğini anımsatarak, Meclisin bu teklifin yasalaşmasını oyaladığını ileri sürdü.

Vakıflar Kanunu'ndan sonra 40 maddelik vergi düzenlemelerini içeren torba yasa teklifinin Meclise geldiğini belirten Temelli, bu torba teklifte mevcut vergi adaletsizliğini derinleştiren anlayışın olduğunu savundu.

Temelli, torba yasa teklifinin vergi yükünü halkın sırtına yüklemeye devam ettiğini, Hazine ve Maliye Bakanlığının dezenflasyon programının çöktüğünü ileri sürdü.

Bütçe görüşmelerine ilişkin Temelli, şunları kaydetti:

"Bu bütçe, sermayenin bütçesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı geldi, görüşüldü. Bakanlığın toplumla, halkla hiçbir ilgisi yok. Bütün kaynakları yine Batı'ya yığan bir anlayışın olduğunu görüyoruz. Ticaret Bakanlığı bütçesinde de belli önergeler verdik. Ticaret Bakanlığına dedik ki: 'Kadınlara iş kurmaları için hibe verin'. Reddettiler. Halkın yararına ne varsa reddediliyor. Çiftçi perişan. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı geldi, deprem bölgesinde belirli gelirin altındaki hanelere 'Ücretsiz elektrik verin.' dedik, reddettiler."

Yargı paketlerinin Meclis gündemine gelmesini hala beklediklerini ifade eden Temelli, bir an önce toplumun beklentileri karşılayacak yargı düzenlemelerine ihtiyacının olduğunu söyledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş'a ilişkin kararı sonrası tahliyesinin beklendiğini dile getiren Temelli, "Hala bekliyoruz. Neden tahliye edilmediğine dair hiçbir açıklama yok. Selahattin Demirtaş ve bu davadan yargılanan bütün arkadaşlarımızın hemen bırakılması gerekiyor. Şu anda AİHM'in kararını uygulamayarak istinaf mahkemesi suç işliyor." görüşünü savundu.

"Bu meselenin çözümünde birçok dinamiğin eş güdümlü harekete geçmesi lazım"

Temelli, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un yazısında Şeyh Sait isyanından sonra çıkartılan özel bir yasadan bahsettiğinin ve bu yasanın bugüne uyarlanmasından söz etmesinin sorulması üzerine Temelli, şöyle konuştu:

"Özellikle 26 Ekim'e kadar gelen süreçte önemli adımlar atıldı. Tek yanlı atıldı. Diğer tarafın adım atacağı en önemli mevzusu, bu özel yasa meselesine odaklanıyor. Bu özel yasanın nasıl olması gerektiğine dair de Meclis Komisyonu görüşmeleri tamamladıktan sonra raporunu yazacak, bu rapor çerçevesinde çeşitli görüşler alınacak. Bu da bir görüştür. Kanun teklifine doğru yol alacağız. Umarım çok gecikmeyiz. Toplumun beklentilerinin önemli bir kısmını sağlarsa sağlıklı bir şekilde yol katedebiliriz. Bu meselenin çözümünde birçok dinamiğin eş güdümlü harekete geçmesi lazım. Bunun yönetimi önemlidir."

"İmralı ziyaretini ne zaman komisyon gündeminde göreceğiz? Çekilme kapsamında örgütün Zap Bölgesi'nden tamamen çekildiğine dair sosyal medya paylaşımlarına dair değerlendirmeniz nedir?" soruları üzerine Temelli, şu yanıtı verdi:

"Komisyonun yarın toplantısında bunu gündemine alma olasılığı var... Öncelikli olması gereken meselenin bu olması gerektiğinin altını ısrarla çizdik. Yarın komisyon toplandığında umarım bunu gündemine alır hatta umarım kararını alır ve gecikmeksizin Ada'ya gidilir. Diğer taraftan örgütün evet, açıklaması var. Örgütün açıklaması kadar biz de biliyoruz. Dolayısıyla daha fazla ayrıntıya vakıf değiliz."