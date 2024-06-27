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Temelli: Asgari ücret 21 bin 250 lira olmalı

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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, asgari ücretin 21 bin 250 lira olması gerektiğini belirtti. Temelli ayrıca Bolivya'daki darbe girişimine karşı olduklarını ve yangın felaketine dikkat çekti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "1 Ocak'taki satın alma gücünü korumak adına sadece ve sadece TÜİK'in açıkladığı rakamlarda zam yapılsa bile asgari ücret 21 bin 250 lira olmalı." dedi.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bolivya'daki darbe girişimine karşı seçilmiş hükümetin yanında olduklarını belirterek, "Tüm darbelere karşıyız. Dünyanın neresinde olursa olsun, darbelere karşı olan duruşumuzu sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçelerinde çıkan yangınların yaklaşık 35 bin hektarlık alanda çok büyük bir felakete neden olduğunu söyleyen Temelli, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi ve buna yönelik adımlar atılması gerektiğini dile getirdiklerini aktaran Temelli, "Buna karşı iktidar yalan söylemeye devam etti. Anız yakılması sonucu bu yangının olduğu dile getiriliyor. Bunun böyle olmadığı bütün gerçekliğiyle ortadayken hala bu yalanda ısrar ediyorlar. Oysa daha ekinler tarlada. Tarlada ekin varken anız yakılması diye bir yöntem asla söz konusu değil. Raporlarda, ortaya çıkan yangının yegane nedeni elektrik direkleri ve nakil hatlarındaki sorun." dedi.

Temelli, temmuzda asgari ücret ve emekli maaşlarının ne olacağı konusunun tartışmaya açıldığını belirterek, "Fakat Meclisin gündeminde bunca yoksullaşma, bunca enflasyon olmasına rağmen bu konuda bir iyileştirmeye yönelik herhangi bir gündem söz konusu olmadı. Bu konuda herhangi bir adım atılmadı. Bırakın adım atmayı, tam tersine asgari ücrette hiçbir iyileşmenin olmayacağı yönünde açıklamalar gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

4 milyon emeklinin enflasyon oranında zam alsa bile kök maaşları nedeniyle 10 bin lira maaş almaya devam edeceğini kaydeden Temelli, "Sadece bu 4 milyondan bahsetmiyoruz. 16 milyon emeklinin 9 milyonu açlık sınırının altında maaş alıyor." dedi.

Asgari ücretin 17 bin lira olduğunu anımsatan Temelli, şunları söyledi:

"Asgari ücrete de zam yok. 1 Ocak'taki satın alma gücünü korumak adına sadece ve sadece TÜİK'in açıkladığı rakamlarda zam yapılsa bile asgari ücret 21 bin 250 lira olmalı. Bunu bile yapmıyor. İşte refahtan pay vermemenin bir başka veçhesi de bu. Yoksulluk sınırı 64 bin liraysa asgari ücret 32 bin lira olmalı. En düşük emekli aylığı da 32 bin lira olmalı."

Kaynak: AA / Politika

Sezai Temelli Asgari Ücret DEM Parti Bolivya Politika Ekonomi Güncel Haberler

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