Temel Karamollaoğlu: 'Ümit Ediyorum Ki Vatandaşlarımız Ülkemizin Her Yerinde Bu Kadar Sakin Bir Ortamda Oy Kullansın'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara’da oyunu kullandı. Karamollaoğlu, “Oldukça sakin bir gün. Geçen seferki kadar yoğunluk yok. Anlaşılan biraz daha hızlı oy veriliyor. İnşallah hayırlı olur, milletimiz kararını bugün vermiş olacak. Bu akşam da cumhurbaşkanımızın kim olacağını öğreneceğiz. Ümit ediyorum ki ülkemizin her yerinde bu kadar sakin, bu kadar güzel bir ortamda vatandaşlarımız oylarını kullansın' dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da oyunu kullandı. Karamollaoğlu, "Oldukça sakin bir gün. Geçen seferki kadar yoğunluk yok. Anlaşılan biraz daha hızlı oy veriliyor. İnşallah hayırlı olur, milletimiz kararını bugün vermiş olacak. Bu akşam da cumhurbaşkanımızın kim olacağını öğreneceğiz. Ümit ediyorum ki ülkemizin her yerinde bu kadar sakin, bu kadar güzel bir ortamda vatandaşlarımız oylarını kullansın" dedi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu ile birlikte Ankara Çankaya Lisesi'nde oyunu kullandı. Karamollaoğlu, oyunu kullandıktan sonra şu açıklamayı yaptı:

"Oldukça sakin bir gün. Geçen seferki kadar yoğunluk yok. Anlaşılan biraz daha hızlı oy veriliyor. İnşallah hayırlı olur, milletimiz kararını bugün vermiş olacak. Bu akşam da cumhurbaşkanımızın kim olacağını öğreneceğiz. Ümit ediyorum ki ülkemizin her yerinde bu kadar sakin, bu kadar güzel bir ortamda vatandaşlarımız oylarını kullansın. Hayırlı olsun."