Temel Karamollaoğlu'ndan çok konuşulacak sözler: Suriye'yi karıştıran ilk adımları Türkiye attı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HaberTürk ekranlarındaki canlı yayında Hülya Hökenek'in sorularını yanıtladı. Burada gündemdeki sorunlara değinen Karamollaoğlu, göçe ve göç politikalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

"SURİYE'Yİ KARIŞTIRAN ADIMLARI TÜRKİYE ATTI"

Suriye'deki iç karışıklığı Türkiye'nin çıkardığını öne süren Karamollaoğlu, "Maalesef Suriye'yi karıştıran ilk adımları Türkiye attı, AK Parti iktidarı attı. Suriye kan gölüne döndü. Bunu hiçbir zaman tasvip etmedik biz ve Suriye kan gölüne döndü. 30 milyon Suriyelinin yarısı memleketinde yer değiştirdi, 15 milyonu." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK KISMI KENDİ MEMLEKETLERİNE DÖNMEK İSTER"

Suriyelilerin büyük bir kısmının kendi ülkesine dönmek isteyeceğini dile getiren Karamollaoğlu, "Elbette bu problemlerin çözülmesi icap eder. Türkiye doğru karar verip, 'Biz Suriye sorununu çözeceğiz, gerekli adımları atacağız' derse, adımlar atılabilir. Büyük kısmı kendi memleketlerine dönmek ister. İktidarın hakim olduğu bölgede buraya göç eden Suriyeli varsa aynı yere dönmesini beklemek büyük risk barındırır. İhtiyatlı hareket etmenin faydası vardır diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.