TEMAD Heyeti KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı Ziyaret Etti

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TEMAD) Samsun İl Başkan Yardımcısı Necati Usta ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, ziyarette Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askerlere ve bayraktarlık görevinde bulunan kişilere olan saygısını dile getirdi.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TEMAD) Samsun İl Başkan Yardımcısı Necati Usta ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi başlattığı Samsun'dan gelen subayları ülkede görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askerlere aynı zamanda bayraktarlık ve sancaktarlık görevinde bulunan kişilere her zaman büyük saygı duyduğunu dile getirdi.

"Filistin'deki insanlık dramı Kıbrıs'ta 60 yıl önce yaşandı"

Filistin'de yaşanan insanlık dramının Kıbrıs'ta 60 yıl önce yaşanmaya başladığını belirterek, verilen büyük mücadelenin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin müdahalesiyle 1974 yılından beridir adada barış, huzur ve güven olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk'ün verdiği bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini Kıbrıs Türkü'nün örnek aldığını ve direnerek verdiği mücadele sonrasında devletini kurduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olduğunu, karada ve denizde egemenlik hakkının bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü yılının, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40'ncı yılının kutlandığı 2023 yılında iki devletin aynı zamanda mavi vatanda da güçlü olduğunu aktardı.

Başkanı Yardımcısı Necati Usta, ziyaretin sonunda Cumhurbaşkanı Tatar'a plaket takdim etti.

"İstiklal ve egemenlik söz konusu olduğunda herkese dur demek mecburiyetindeyiz"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de TEMAD heyetini kabul etti. Meclis, Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda yer alan kabulde konuk heyete hitaben bir konuşma yapan Töre, Kıbrıs sorununda geçmişten bugüne yaşanan gelişmeleri özetledikten sonra Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılara değindi. Bütün dünyanın gözü önünde devam eden soykırıma, uluslararası kuruluşların sessiz kaldığı hatta bazı kesimlerin İsrail'i desteklediğinin görüldüğüne değinen Töre, aynı tablonun geçmişte de Kıbrıs Türkleri için yaşandığını hatırlattı. Hiçbir zaman aldanılmaması gerektiğini ifade eden Töre, böyle bir durumda vatanın tehlikeye düşebileceğini söyledi. Töre, "İstiklal ve egemenlik söz konusu olduğunda herkese dur demek mecburiyetindeyiz" dedi.

Tekrar 20 Temmuz öncesine düşmek istemediklerini vurgulayan Töre, Türkiye'den ve Türk milletinden hiçbir zaman uzak kalmayacaklarını sözlerine ekledi.

Başkanı Yardımcısı Necati Usta ise "TEMAD Samsun İl Başkanlığı olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkanı Zorlu Töre'ye derneğimiz üyelerimizi kabul ettiği ve göstermiş oldukları misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kabulde KKTC Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü de yer aldı. - SAMSUN