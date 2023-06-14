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Tel Rıfat ve Münbiç'te 41 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör yuvalarını vurarak teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edecek.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde 41 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB sosyal medya hesabından 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan paylaşımda "Üs bölgelerimize saldıran terör örgütü PKK/YPG'den hesap sormaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - Politika

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