Geçtiğimiz gün göreve başlayan Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, protokol tarafından karşılandı ve ilçe yöneticileri ile bir araya geldi. Kaymakam Taşkın, Tekman esnafını ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Geçtiğimiz gün göreve başlayan Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın göreve başladı. Kaymakam Taşkın, protokol tarafından karşılandı. Makam odasında ilçe yöneticileri ile bir araya gelen Kaymakam Taşkın "Nasip olursa birlikte nice güzel hizmet yapacağız." dedi. Kaymakam Hasan Raşit Taşkın daha sonra Tekman esnafını ziyaret ederek onlarla sohbet etti. - ERZURUM