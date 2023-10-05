Tekirdağ Valisi Soytürk, Mesai Çıkışı Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor

Tekirdağ Valisi Soytürk, atandığı günden bu yana mesai çıkışlarında esnafları ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Son olarak Süleymanpaşa ilçesinde esnafı gezen Vali Soytürk, vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Tekirdağ'a atandığı günden bu yana dur durak bilmeyen Tekirdağ Valisi Soytürk, mesai çıkışı esnaf ziyaretlerini de aksatmıyor. Vali Soytürk, kimi zaman ayaküstü vatandaşlarla sohbet ederken, kimi zaman ise iskemlede oturup vatandaşlarla çay içti.

En son Cumhurbaşkanlığının Valiler Kararnamesi ile Kilis Valiliğinden Tekirdağ Valisi olarak atanan Vali Soytürk şehre ataması yapıldığı günden bu yana dur durak bilmiyor. Vali Soytürk, günlük rutin programlarının dışında kentte esnafları da ziyaret etmeyi ihmal etmiyor.

Mesai çıkışını esnafla geçiriyor

Vali Soytürk, en son dün akşam mesai çıkışı evine gitmek yerine Süleymanpaşa ilçesinin Hükümet Caddesi'nde sokakları dolaşarak esnafı ziyaret etti. Esnafı gezen Vali Soytürk, iskemlede oturarak vatandaşlarla çay içti ve onlarla bir süre sohbet ederek dilek ve şikayetleri yerinde dinledi.

Halk şimdiden çok sevdi

Tekirdağ sokaklarını gezen Soytürk, aynı zamanda sokakta seyyar satıcılık yapan vatandaşları da ziyaret edip ayaküstü bir süre sohbet ederek bol bereketli kazançlar diledi. Valinin bu hareketleri vatandaşlar tarafından hoş ve takdirle karşılanırken, ziyaretler boyunca vatandaşların yüzünde tebessümlerin hiç eksilmediği gözlendi.

Valinin ziyaretleri sırasında çekilerek 'Tekirdağ'ın Üzümü' şarkısıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çokça beğenildi. - TEKİRDAĞ