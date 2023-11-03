Haberler ›› Politika ›› Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara'da Ziyaretlerde Bulundu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara'da Ziyaretlerde Bulundu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ve Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'u ziyaret etti. Soytürk, ziyaretlerde Yüksel ve Yurdakul ile görüşerek ilçedeki devam eden çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Ayrıca Malkara Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, Palyatif Bakım Hizmetleri Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Gaziler Derneği ve Muhtarlar Derneği'ni de ziyaret eden Soytürk, esnafa da ziyarette bulundu.