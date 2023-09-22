Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Ergene'de Vatandaşlarla Buluştu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk beraberinde Ergene Kaymakamı Kadir Duman ile birlikte Ergene'nin Ulaş Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Recep Soytürk, vatandaşla buluşma toplantısında Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi'nde mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda mahalle sakinleri ile bir süre sohbet eden Vali Soytürk, sorun, talep ve beklentilerini dinledi. Çözüm için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Vali Soytürk'e vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda Ergene Kaymakamı Kadir Duman da eşlik etti. - TEKİRDAĞ