Tekirdağ merkezli terör operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan terör operasyonunda, PKK/KCK terör örgütüne eleman temini yapanlar ve terör örgütünün şehir gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren kişiler gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda, İstanbul ve çevre illerinden PKK/KCK terör örgütüne eleman temini yapanlarla Tekirdağ'da terör örgütünün şehir gençlik yapılanması alanında sorumlu olarak faaliyet gösteren, Tunceli-Pülümür karayolu üzerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca yol kesme ve yağma olaylarına katıldığı tespit edilen, ayrıca BTÖ içerisinde faaliyet yürütürken çeşitli terör olaylarına katılan şahıslar ile ülke içinde ve dışında örgütsel çağrılar doğrultusunda gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerde terör örgütü propagandası yaparak terör örgütü lehine slogan atanlar ve sosyal medya platformları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da 3, Van'da 1, Ağrı'da 1 ve Tekirdağ'da 12 adres olmak üzere aralarında Marmaraereğlisi HDP İlçe Başkanı'nın da bulunduğu 17 şüpheli şahsın yakalanması, ikametlerindeki suç ve suç unsuru malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonel çalışmada toplamda 16 şüpheli şahıs yakalanarak cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel dokümanlar, toplatma kararı olan muhtelif yayınlar, örgütsel afişler, örgütsel pankartlar ele geçirildi. - TEKİRDAĞ