Tekirdağ merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ merkezli düzenlenen DEAŞ operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Tekirdağ, Adıyaman, İstanbul, Adana, Bursa, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da gerçekleştirildi. Aralarında terör örgütü DEAŞ'ın finansman sorumlusunun da olduğu iddia edilen 17 zanlı yakalandı.