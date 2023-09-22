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Tekirdağ merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı

Politika Haberleri

Tekirdağ merkezli düzenlenen DEAŞ operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Tekirdağ, Adıyaman, İstanbul, Adana, Bursa, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da gerçekleştirildi. Aralarında terör örgütü DEAŞ'ın finansman sorumlusunun da olduğu iddia edilen 17 zanlı yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce Tekirdağ merkezli 9 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 17 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tekirdağ merkezli Adıyaman, İstanbul, Adana, Bursa, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanması için geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi.

Aralarında terör örgütü DEAŞ'ın finansman sorumlusunun da olduğu iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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