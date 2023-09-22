Tekirdağ merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Tekirdağ merkezli 9 ilde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın finansman sorumlusu da dahil olmak üzere 17 şüpheli yakalandı.
- Tekirdağ merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce Tekirdağ merkezli 9 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 17 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tekirdağ merkezli Adıyaman, İstanbul, Adana, Bursa, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanması için geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi.
Aralarında terör örgütü DEAŞ'ın finansman sorumlusunun da olduğu iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.