Tekirdağ merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Tekirdağ merkezli 9 ilde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın finansman sorumlusu da dahil olmak üzere 17 şüpheli yakalandı.