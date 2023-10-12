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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tütün ve makaron operasyonu düzenlendi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Çorlu ilçesinde yapılan operasyonda, bir ikamet ve bir iş yerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarda doldurulmuş makaron, sahte bandrollü sigara, boş makaron, paketli tütün ve kıyılmış tütün ele geçirildi. 2 şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.