Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tütün ve makaron operasyonu düzenlendi
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Çorlu ilçesinde yapılan operasyonda, bir ikamet ve bir iş yerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarda doldurulmuş makaron, sahte bandrollü sigara, boş makaron, paketli tütün ve kıyılmış tütün ele geçirildi. 2 şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tütün ve makaron operasyonu düzenlendi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik Çorlu ilçesinde 1 ikamet ve 1 iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 800 adet doldurulmuş makaron, 370 paket sahte bandrollü sigara, 31 bin adet boş makaron, 48 adet farkı gramajlarda paketli tütün ve 9 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
Bu kapsamda 2 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlemlere başlatıldı. - TEKİRDAĞ