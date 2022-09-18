Tekirdağ haberi | TBMM Başkanı Şentop, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın açılışına katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " Ermenistan'ın da barıştan yana, Kafkasya'da barış ve istikrarın devamından yana bir tutum geliştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu başta Ermenistan'da yaşayan insanlar için ama bütün bölgemiz için de çok önemli bir husustur." dedi.

Şentop, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Çerkezköy Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, fuarın 6 yıldır düzenlendiğini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanının geçen ay Tayvan'a bir ziyaret düzenlediğini hatırlatan Şentop, "Kritik bölge, tartışmalı bir ziyaret oldu. Benzer bir ziyareti de dün akşam Ermenistan'a düzenledi. Bizler de başka ülkelere ve farklı ülkelere ziyaretler düzenliyoruz. Bir ülkenin meclis başkanının başka bir ülkeyi ziyareti gayet normaldir. Bu ziyaretin son zamanlarda Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışma dikkate alındığında bölgeden yavaş yavaş teslim olan ve çözülme yoluna giren Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunun tahrik edici tek taraflı olarak krizini yükseltici bir potansiyel taşıdığını ifade etmek isterim." dedi.

Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı'yla görüştüklerini ve takdir ederlerse kendilerini ziyaret edebileceklerini ilettiklerini belirterek, "Ancak Azerbaycan Meclis Başkanımızın İngiltere'deki cenaze törenine katılacağı için ziyaretimiz olmadı. Biz bu süreçte Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu her zaman ifade ettik. Bunu filende gösterdik her zaman da bundan sonra Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğimizi, kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ettim. Şimdi burada yeri gelmişken söylemek isterim." diye konuştu.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını 28 yıl önce işgal ettiğini aktaran Şentop, şöyle devam etti:

"Şimdi Karabağ konusunu biliyoruz, Karabağ'da işgal altındaydı. Fakat sadece Karabağ değil Karabağ dışında da işgal altında olan Azerbaycan toprakları da vardı. 28 yıldır bu işgal devam etti. Bu süreçte Azerbaycan Ermenistan arasındaki sorunun çözümü için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bir grup oluşturdu bu grubun adı da Minsk grubu. Minsk şehrinde yapılan bir toplantıda oluşturulduğu için. Bu grubun yöneticisi konumunda üç ülke var. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa eş başkanları. bunlara Avrupa Küvet İşbirliği Teşkilatı görev vermiş demiş şu Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sorunu çözün. Çözmemişler. 28 sene içerisinde bu Minsk başkanlarından birisinin Ermenistan'ı ziyaret ettiğini hatırlamıyorum. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi başkanlarından birinin Ermenistan'ı ziyaret etmedi. Sadece Ermenistan da yetmez çünkü bir anlaşmazlık varsa tarafı da olur. Azerbaycan'ı da ziyaret ettiğini hatırlamıyorum. 28 yıl boyunca devam eden ve yine uluslararası birçok konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, AGİT Avrupa Konseyi Parlamentolar Meclisi gibi birçok konumu Ermenistan'ı işgalci olarak tespit ve ilan ettiği bu 28 yıllık süreç içerisinde hiçbir adım atmayan, kılını kıpırdatmayan, eş başkanlar, Minsk bunlardan birisi Amerika Birleşik Devletleri Meclis Başkanı'nın tam Azerbaycan'ın artık madem bu sorununu çözemiyorsunuz ben bu sorunu kendim çözerim dediği ve inisiyatif aldığı hakikaten de kendi topraklarını işgal altından kurtardığı bir süreçte ziyaret etmesini bölge barışına faydalı olacak iyi niyetli bir tavır olarak görmüyorum."

Şentop, dünyada güçlü ülkelerin ittifaklarını hak, adalet ve uluslararası adalet ve insaf üzerine kurduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dünyanın çeşitli yerlerinde, bölgelerinde uluslararası kitle merkezleri oluşturmak suretiyle tedirginlikler, istikrarsızlıklar meydana getirmeye çalışarak dünyanın farklı bölgelerinde etkili olacağını zannetmek gerçek manada bir büyük gücün, bir büyük devletin düşünebileceği bir şey, yürütebileceği bir politika olmamalıdır. Maalesef bakıyoruz ki Tayvan'da, Kafkaslar'da istikrarı tehdit eden Ermenistan'daki gelişmelerden bakıyoruz, dünyanın başka bazı beldelerinde fitne merkezleri oluşturmak suretiyle. tedirginlikten meydana getirmek, istikrarsızlıklar meydana getirmek ve böylece bu bölgelerde etkili hale geleceğini planlamak gerçek manada büyük bir devlettin büyük bir devlet olmayı arzu eden bir devletin işi olamaz. Bu bakımdan yeni bir dünyanın kurulduğu bu riskli bir dönemde bütün ülkelerin küçüğüyle, büyüğüyle uluslararası hukukta saygılı, adalet, barış, hedefleri, ilkeleri doğrultusunda hareket etmesinin çok daha elzem hale geldiğini belirtmek isterim. Tekrar burada söyleyelim biz Azerbaycan, Ermenistan ihtilafında uluslararası hukukun Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması yönünde Azerbaycan'a tanımış olduğu halkların etkileri bilinci içerisinde başından beri Azerbaycan'a destek verdik. Bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Ermenistan'ın da barıştan yana, Kafkasya'da barış ve istikrarın devamından yana bir tutum geliştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu başta Ermenistan'da yaşayan insanlar için. Ama bütün bölgemiz için de çok önemli bir husustur."

Fuarda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Şentop, en çok ihracat yapan firma temsilcilerine plaket verdi.

Daha sonra açılış kurdelesinin kesilmesiyle TBMM Başkanı Şentop ve protokol üyeleri stantları gezdi.