Tekirdağ gündem haberleri | CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI, TEKİRDAĞ'DA TOPLANDI

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, 'Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nın 11'incisinde, Tekirdağ'da bir araya geldi. CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, Tekirdağ'da bir araya gelirken, partinin geleneksel hale gelen 'Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nın 11'incisi gerçekleştirildi. Buluşmaya CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, Büyükşehir belediye başkanları buluşmasının 11'incisini gerçekleştirdiğimiz anlamlı günde, iş birliğimizin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlayan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Düzenlemiş olduğumuz programın en verimli şekilde geçmesini diliyorum dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun ise Bu toplantılardan oldukça başarılı düşünceler çıktı, bazı konularda ortaklaşıldı ve insanımıza en iyisini sunmak adına ciddi bir çalışma yapılıyor. Ben başta büyükşehir belediye başkanlarım olmak üzere bütün belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. Tabi bu çalışmalar, ülkemizin içinde bulunduğu her türlü olumsuzluklara rağmen yapıldı. Bildiğiniz gibi bir pandemi süreci yaşadık, o pandemi sürecinde o zor koşullara rağmen her türlü engellemelere rağmen ülkeyi yönetenlerin 5 maskeyi dağıtamadığı süreçte belediyelerimiz her türlü vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için büyük bir gayret içerisinde oldu. Onların 24 saat yanlarında oldular, ekmeğinden suyuna kadar her türlü ihtiyacını karşılamak için dezenfektandan maskeye kadar çaba sarf ettiler diye konuştu. CHP'li Torun, pandeminin ardından gelen ekonomik sorunların belediyeleri etkilediğini belirterek, Ek bütçe yapmak zorunda kaldılar ama hiç mazeret üretmeden, hiçbir zaman şikayet etmeden bu süreci de olumlu bir şekilde atlatma gayreti içerisine girdiler. Yatırımları öncelikleştirdiler; uçuk, kaçık projelerden kaçındılar ve çözülmesi gereken en önemli sorunlarda başlayarak vatandaşlarımızın yanında oldular ama bunu yaparken kredileri onaylanmadı, bunu yaparken yardımlar kesildi, bunu yaparken sürekli soruşturmalarla sürekli müfettişlerle bir şekilde engellenmeye çalışıldı. Dün içişleri bakanı da sayısal verilerle açıklama yaptı, biz belediyelerimizle ilgili sorunları aktarırken kendisi önce bakan yardımcısıyla devreye girdi. Dün de bir görsel çekerek rakamlarla anlatmaya çalıştı. O içişleri bakanlığı koltuğuna yakışmayan bakana bir kez daha söylemek istiyorum; biz senin ne yaptığını biliyoruz. O bakanlığı kullanarak bizim belediyelerimize operasyon çektiğini de biliyoruz. İki tane belediye başkanını Şırnak'ta mahkeme kararı sabit olmasına rağmen görevden almıyorsun ama hakkında şu anda hiçbir delil olmayan belediye başkanlarımızı görevden alıyorsun. Kaldı ki hep iftiralarla bugüne kadar geldin, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 557 terörle iltisaklı kişi var' dedin. Hiçbir şey çıkmadı, kala kala iki tane gassala kaldın dedi.

Konuşmaların ardından başkanlar, basına kapalı toplantıya geçti.