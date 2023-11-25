Tekirdağ'da Sivil Toplum Buluşmaları çalıştayı düzenlendi.

Tekirdağ Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kentte bir otelde düzenlenen programda, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yurdanur Arıcan çalıştay hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Vali Recep Soytürk, yaptığı konuşmada, toplantıların sivil toplum örgütleri için anlamlı olduğunu söyledi.

Devletin kurumları kamu hizmeti yapıyor ve buna katkı olsun diye sivil toplum örgütleri de önemli işler yaptığını belirten Soytürk, "3 ay öncesine kadar Kilis valisiydim. Depremde de Kilis'teydim. Depremin ardından net bir şekilde sivil toplum örgütlerinin işlevini gördük. Zaten necip bir milletimiz var. Hakikaten o günlerde oluk oluk yardımlar yağdı ama bazı sivil toplum örgütleri diğerlerine göre daha organize, daha hızlı, daha akılcı hareket ettiler, onları gözlemledim. Ama hepsinin niyeti samimiydi." dedi.

Çalıştaya, Vali Yardımcısı Kaan Peker, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü İşlemler ve Mevzuat Uygulama Daire Başkanı Adnan Zengin ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.