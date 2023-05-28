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Tekirdağ'da Sandıklar Açıldı, Oylar Sayılmaya Başlandı

Tekirdağ'da Sandıklar Açıldı, Oylar Sayılmaya Başlandı

Politika Haberleri

Tekirdağ'da Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte sandıklar açılarak, oylar sayılmaya başlandı.

Tekirdağ'da Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde oy verme işleminin saat 17.00'da sona ermesi ile birlikte sandıklar açılarak, oylar sayılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde Tekirdağ'da saatlerin 17.00'ı göstermesiyle oy verme işlemi sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesi ile birlikte sandıklar açıldı ve oylar sayılmaya başlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Tekirdağ Politika Haberler

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