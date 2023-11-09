Tekirdağ'da Roman Eylem Planı Toplantısı Gerçekleştirildi
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Vali Recep Soytürk başkanlığında Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma gibi kamu hizmetlerine erişiminde etkinliğin sağlanması konularının görüşüldüğü bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Roman vatandaşlara yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Tekirdağ'da "Roman Eylem Planı Toplantısı" gerçekleştirildi.
Vali Recep Soytürk başkanlığında, Süleymanpaşa Kaymakamlığı Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet, yardım ve benzeri kamu hizmetlerine erişiminde etkinliğin sağlanması gibi konular görüşüldü.
Daha sonra Roman vatandaşlara yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Toplantıya, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ülkü Uslu, ilgili kurum müdürleri katıldı.