Tekirdağ'da oy verme işlemi başladı

Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri'nde oy verme işlemi başladı. Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri'nde oy verme işlemi başladı. Vatandaşlar sabah saatlerinde oy kullanacakları okullara gelerek seçmen listelerinde yer alan sandıklarda oylarını kullanmaya başladı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği seçimlerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. - TEKİRDAĞ