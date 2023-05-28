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Tekirdağ'da oy verme işlemi başladı

Tekirdağ'da oy verme işlemi başladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri'nde oy verme işlemi başladı. Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri'nde oy verme işlemi başladı. Vatandaşlar sabah saatlerinde oy kullanacakları okullara gelerek seçmen listelerinde yer alan sandıklarda oylarını kullanmaya başladı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği seçimlerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. - TEKİRDAĞ

Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri'nde oy verme işlemi başladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri'nde oy verme işlemi başladı. Vatandaşlar sabah saatlerinde oy kullanacakları okullara gelerek seçmen listelerinde yer alan sandıklarda oylarını kullanmaya başladı.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği seçimlerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Tekirdağ Politika Haberler

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