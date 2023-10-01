Tekirdağ'da Kumar ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da polis tarafından düzenlenen operasyonda kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis uygulamasıyla ilgili 3 bin 501 kişi sorgulandı. Operasyonda aranan 8 kişi yakalandı.

263 polisle kumar ve bahis uygulaması: 3501 kişi sorgulandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 263 polisle kumar, tombala, oyun makineleri ve yasadışı bahis uygulaması düzenlendi.

Uygulamada 3 bin 501 kişi sorgulanırken aranan 8 kişi yakalandı.

Tekirdağ il Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli başta olmak üzere 57 ekip 263 personelin katılımı ile eş zamanlı olarak kumar, tombala, oyun makineleri ve yasadışı bahis uygulaması düzenlendi.

Uygulamada, 3 bin 501 şahsın GBT sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranması olan 8 şahıs yakalandı.

230 umuma açık iş yeri kontrol edilerek 12 iş yerine çeşitli maddelerden adli/idari işlemler yapıldı.