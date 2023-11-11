Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden yürüyüş düzenlendi
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yüzlerce vatandaşın katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto eden bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş boyunca polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde İsrail'in saldırısı altındaki Gazze için yüzlerce vatandaşın katılımıyla yürüyüş düzenlendi.
Tekirdağ'da düzenlenen yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yürüyüşün yapılacağı güzergahta yollar araç trafiğine kapatıldı.
Köprübaşı mevkiinde başlayan yürüyüşte yüzlerce vatandaş, ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail'i lanetleyen sloganlar attı. Tarihi Tekirdağ Valilik Meydanı'nda yürüyüş sona ererken, polis ekipleri de yürüyüş boyunca yoğun güvenlik önlemi aldı. - TEKİRDAĞ