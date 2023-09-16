Tekirdağ'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheliden İkisi Tutuklandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir teknede düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Limanı'ndan tekne ile Avrupa'ya düzensiz göçmen kaçırılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlemiş ve 88 düzensiz göçmen yakalamıştı.