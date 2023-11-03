Tekirdağ'da FETÖ mensubu yakalandı, beraberindeki kişi tutuklandı

Tekirdağ'da aranma kaydı bulunan FETÖ mensubu ile yurt dışına kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan beraberindeki kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da aranma kaydı bulunan FETÖ mensubu ile yurt dışına kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan beraberindeki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler "FETÖ üyesi olma" suçundan aranan H.B'nin yurt dışına kaçmaya çalıştığı bilgisi üzerine içinde bulunduğu otomobili kent merkezinde durdurdu.

H.B. ve sürücü H.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.