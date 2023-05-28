Tekirdağ'da Erdoğan destekçileri sokakları korna sesleriyle inletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre önde olması ile Tekirdağ'da kutlamalar başladı. Tekirdağlı vatandaşlar sokakları korna sesi ile inletti.

Tekirdağ sokakları korna sesleriyle yankılandı

TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre önde olması ile Tekirdağ'da kutlamalar başladı. Tekirdağlı vatandaşlar sokakları korna sesi ile inletti.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde açılan sandık sayısı yüzde 99'lara ulaşırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52'nin üzerinde oy alarak seçimi önde götürüyor. Tekirdağ'da de seçmenler, seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte merkezde kutlamalara erken başladı. Vatandaşlar Türk bayrakları ve Recep Tayyip Erdoğan posterleri ile Tekirdağ sokaklarında araçları ile konvoy halinde korna çalarak şehir merkezini turlamaya başladı.