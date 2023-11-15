Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: Sözde üst düzey sorumlu tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içeresinde sözde üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiği öne sürülen 1 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içeresinde sözde üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiği öne sürülen 1 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin ve örgüt adına faaliyet gösteren şahısların tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce yürütülen çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü içeresinde sözde üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiği yönünde hakkında bilgiler bulunan ve Çorlu ilçesinde ikamet eden A.H. isimli şahıs sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı.

Şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - TEKİRDAĞ