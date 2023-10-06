Tekirdağ'da DEAŞ Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri operasyonda Z.E.E. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda şüphelinin evinde yapılan aramada cep telefonları, bir tabanca, örgüte ait yazılı dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi yönelik yaptıkları çalışmalarda, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Z.E.E'nin Çorlu'daki adresine operasyon için düğmeye basıldı

Operasyonda örgüt üyesi olduğu öne sürülen zanlının evinde yapılan aramada 6 adet cep telefonu, bir tabanca ile örgüte ait yazılı dokümanlar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Yakalanan Z.E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.