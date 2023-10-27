Tekirdağ'da DEAŞ hücre yapılanmasına operasyon: 3 şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ'da jandarmanın terör örgütü DEAŞ'ın hücre yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
TEKİRDAĞ'da jandarmanın terör örgütü DEAŞ'ın hücre yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'ın hücre yapılanmasına yönelik yaptığı çalışmada, Suriye uyruklu 3 şüphelinin Ergene ilçesinde bulunduklarını belirledi. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda V.Z.M., T.E.K. ve T.E.Z., yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 DEAŞ'lı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika