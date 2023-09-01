Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2023-2024 Adli Yıl açılışı sebebiyle tören düzenlendi. Törende çelenk sunma töreni yapıldı ve konuşmalar gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da adli yıl açılışı töreni düzenlendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2023-2024 Adli Yıl açılışı sebebiyle tören düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği önünde 2023 - 2024 Adli Yıl açılışı sebebiyle düzenlenen etkinlikte çelenk sunma töreni düzenlendi. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törene Tekirdağ Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Baro Başkanı Avukat Egemen Gürcan ve avukatlar katıldı.

Çelenk sunma töreninde, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül ve Baro Başkanı Avukat Egemen Gürcan günün anlam ve önemini anlatan birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından buradaki tören sona erdi.