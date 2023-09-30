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Tekirdağ'da 87 Kaçak Göçmen Yakalandı, 3 Organizatör Tutuklandı

Politika Haberleri

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde yaptıkları çalışmada 87 kaçak göçmen yakaladı. Olaylarda yakalanan 3 organizatör ise tutuklandı.

Tekirdağ'da 87 kaçak göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde yaptıkları çalışmada 87 kaçak göçmen yakaladı. Olaylarda yakalanan 3 organizatörü ise tutuklandı.

Tekirdağ İl jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde Kaçak göçmenlere geçit vermiyor. Ekiplerce icra edilen düzensiz göçmen faaliyetinde toplamda 87 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan 87 kaçak göçmen Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi. Operasyonlarda Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 3 şüpheli de yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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