Tekirdağ'da 28 kaçak göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis tarafından durdurulan minibüste Yunanistan'a gitmek isteyen 28 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ-Malkara çevre yolunda durumundan şüphelendiği minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Suriye uyruklu 12'si çocuk, 5'i kadın, 28 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü ve organizatör F.M., gözaltına alındı.