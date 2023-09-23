Tekirdağ'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 28 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri düzensiz göç ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 28 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri düzensiz göç ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe girişinde durdurulan minibüsteki 12'si çocuk 28 yabancı uyruklu kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.
Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Sürücü F.M. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Politika