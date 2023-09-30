Tekirdağ'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Süleymanpaşa ilçesindeki operasyonlarda 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Süleymanpaşa ilçesindeki operasyonlarda 13 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.