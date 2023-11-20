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Tekirdağ'da 1 Ton 500 Kilogram Kaçak Midye Ele Geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada 1 ton 500 kilogram kum midyesi ele geçirildi. Midyeler, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek denize bırakıldı. Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.