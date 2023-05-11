Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Vatandaşlara Ulaşım Desteği Sağlayacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs'ta engelli ve yaşlı vatandaşların rahat bir şekilde sandık başına gidebilmeleri için ulaşım desteği sağlayacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs'ta engelli ve yaşlı vatandaşların rahat bir şekilde sandık başına gidebilmeleri için ulaşım desteği sağlayacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde engelli ve yaşlı vatandaşlara ulaşım desteği verecek. Hizmetten faydalanmak isteyen engelli ve yaşlı vatandaşlar, ALO 153 numaralı çağrı merkezini arayarak randevu alabilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şunları kaydetti:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak hizmete başladığımız ilk günden bugüne tüm vatandaşlarımızın kentimizde mutlu bir şekilde yaşamaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Ulaşımdan, kültür sanata, çevre düzenlemesinden sosyal refahın düzeltilmesine kadar birçok projeyi hayata geçirdik. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde de seçme ve seçilme her vatandaşın en doğal hakkıdır düşüncesiyle yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için ulaşım desteği sağlayacağız. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın rahat ve konforlu bir şekilde oy kullanabilmeleri için ekiplerimiz var gücüyle çalışacaklar. Tüm vatandaşlarımızın en demokratik hakkımız olan oy kullanma hakkından faydalanabilmeleri için engelleri kaldırıyoruz."