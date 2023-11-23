Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Bütçesi Kabul Edildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi, Meclis Toplantısı'nda görüşülerek 6 milyar 300 milyon TL olarak kabul edildi. Başkan Albayrak, tüm ilçe belediyelerinin bütçelerinin de kabul edildiğini belirterek, halka en iyi hizmeti vereceklerini söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2024 mali yılı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Toplantısı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında gerçekleştirildi. Görüşmeler sonucunda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı bütçesi 6 milyar 300 milyon TL olarak kabul edildi.

İlçe belediyelerinin bütçelerinin de görüşülerek kabul edildiği toplantı sonrası, tüm bütçelerin hayırlı olması temennisinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tüm ilçe belediyelerimizle birlikte Büyükşehir Belediyemizin de bütçesini görüşerek karara bağladık. 2024 yılı bütçemiz, 6 milyar 300 Milyon TL olarak belirlenmiş durumdadır. Tüm Tekirdağ halkına hayırlı olmasını diliyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak şimdiye kadar olduğu gibi 2024 yılında da halkımıza en iyi ve en kaliteli hizmeti verebilmenin gayreti içerisinde olacağız. Toplantımızda aynı zamanda 11 ilçe belediyemizin de bütçelerini belirledik. 2024 yılı bütçelerinin tüm ilçe belediyelerimize de hayırlı olmasını diliyorum Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, aynı ciddiyet ve kararlılıkla il genelinde hizmet, yatırım ve projelerimize 2024 yılında da devam edeceğiz" dedi.