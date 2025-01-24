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"Teferruat olanların gitmesinden üzüntümüz yoktur"

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'den istifa eden milletvekilleri hakkında, "İstifa edenlerin bir kısmı yaptıkları konuşmalarda 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyor.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti'den istifa eden milletvekilleri hakkında, "İstifa edenlerin bir kısmı yaptıkları konuşmalarda 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyor. Bizim verdiğimiz mücadeleyi anlamayanlar asıl teferruat olanlardır. O teferruat olanların gitmiş olduğundan dolayı bir üzüntümüz yoktur" dedi.

Abdullah Öcalan ile görüşülmesi hakkında da açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İmralı canisiyle alakalı olarak bir takım ziyaretler, gidişler gelişler söz konusu. Bu konuyla alakalı olarak da bugün şehit ailelerinin görüşlerine başvuracağım. Parlamentodan beklentilerinin ne olduğunu onlarla konuşup fikir sahibi olmaya gayret sarf edeceğim" diye konuştu.

"Teferruat olanların gitmiş olduğundan dolayı bir üzüntümüz yoktu"

İYİ Parti'den milletvekillerin istifa etmesi hakkında da konuşan Genel Başkan Dervişoğlu, "Meral Akşener, siyaseti bıraktığını ve 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı' olacağı iddialarının dedikodu boyutunu aşarak yalan olduğunu açıkladı. Meral Akşener'e yakın milletvekillerinin partiden ayrılıp önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne ardından da AK Parti'ye geçiyor diye bir tezvirat kamuoyunu meşgul ediyor. Biz parlamentoya 44 milletvekiliyle girdik. O 44 milletvekilinin tamamı da Meral Akşener ve o dönemki yönetimin belirlediği isimlerdir. O nedenle kim giderse Meral Akşener ile yakınlığı olanlardır. Ben partimin bugününe sahip çıktığım gibi dününe de sahip çıkıyorum ve yarınında inşası için arkadaşlarım ile birlikte uğraşıyorum. Siyaset, gidenlerle değil, kalanlarla yapılıyor. Gidenlerin bir bölümü açıklamalar yapıyorlar. Hiçbirinin açıklamasında İYİ Parti'nin kuruluş felsefesinden uzaklaştığına dair bir beyan yok. Yeni seçilmiş bir genel başkan olarak şahsımın söylemi veya fiillerinden dolayı da bir istifa yok. Bu istifaların tamamı siyasi ikbal ve istikbal adına gerçekleştirilmiş istifalardır. Son zamanlarda istifa edenlerin bir kısmı AK Parti'ye geçerken yaptıkları konuşmalarda 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyor. Bizim verdiğimiz mücadeleyi anlamayanlar asıl teferruat olanlardır. O teferruat olanların gitmiş olduğundan dolayı bir üzüntümüz yoktur ve kalan arkadaşlarımızla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi ziyaret ve toplantı için Adana'ya geldi.

Müsavat Dervişoğlu ve genel başkan yardımcıları; Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla buluştu. Abdullah Öcalan ile görüşülmesi hakkında da açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İmralı canisiyle alakalı olarak bir takım ziyaretler, gidişler gelişler söz konusu. Bu konuyla alakalı olarak da bugün şehit ailelerinin görüşlerine başvuracağım. Parlamentodan beklentilerinin ne olduğunu onlarla konuşup fikir sahibi olmaya gayret sarf edeceğim" diye konuştu.

Dervişoğlu, Bolu'da meydana gelen yangın için meclise araştırma önergesi verildiğini belirterek, "Türkiye acılı günler geçiriyor. Geride bıraktığımız günlerde bir yangın felaketinden sonra kamuoyundaki tartışmaları görüyorsunuz. Yangında hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah o problemin derinlemesine araştırılarak çözümüne yönelik doğru adımlar atabiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki İYİ Parti parlamento grubu bugün, Bolu'da gerçekleşen yangın ile alakalı araştırma önergesi verdi. Önümüzdeki Salı günü bu önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değerlendirilecek. Umuyoruz ki bunu bir siyasi mesele olarak değerlendirmezler ve araştırma komisyonunun kurulmasına iktidar milletvekilleri de katkı sağlarlar" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından toplantı soru-cevap ile devam etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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