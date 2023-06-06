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TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne tebrik mektubu gönderdi

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne tebrik mektubu gönderdi

Politika Haberleri

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan bakanlara tebrik mektubu gönderdi. Ömüraliyev, mektubunda, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ardından açıklanan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başarılar diledi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan bakanlara tebrik mektubu gönderdi.

Ömüraliyev, mektubunda, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ardından açıklanan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başarılar diledi.

Türkiye'nin bugüne kadar bu teşkilata ve kardeş Türk devletleriyle olan kapsamlı işbirliğinin ilerletilmesine özen ve hassasiyet gösterdiğini belirten Ömüraliyev, bunun yeni dönemde güçlenerek artması temennisinde bulundu.

Ömüraliyev, mektubunda, "Bu kutlu vazifenizde, kardeş Türk devletlerini tek çatı altında bir araya getiren Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri olarak üzerime düşen görevleri layıkıyla yapmaya hazır olduğumu bilmenizi isterim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 28 Mayıs Seçimi Politika Haberler

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