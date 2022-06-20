TDP Lideri Sarıgül: 'Sorunlara aspirin tedavisi uygulayan değil, köklü çözümler bulan bir partiyiz'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sorunlara köklü çözüm getireceklerini belirterek "Biz Türkiye Değişim Partisi olarak, sorunlara aspirin tedavisi uygulayan değil, köklü çözümler bulan bir partiyiz" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin genel merkezinde TDP merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısı öncesinde, gündeme dair sorunları ele aldığı bir basın toplantısı düzenledi.

Sarıgül, esnafın pek çok sorunu olduğunu ifade ederek, "Esnafımızın pek çok sorunu var. Ama arkasında uluslararası şirketler, lobiler, yabancı başkentler, para babaları yok. Bu nedenle de sesini duyuramıyor. Esnafların sorunları, partilerin programlarında ve seçim beyannamelerinde yazılıyor ama ne yazık ki orada kalıyor. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak, sorunlara aspirin tedavisi uygulayan değil, köklü çözümler bulan bir partiyiz. Esnafın sorunlarını çözmek için, esnafa her türlü desteği vermek için, esnafın ışığını söndürmemek için, esnaf ve sanatkarları koruyucu ve destekleyici tedbirler almak için esnaf bakanlığını kuruyoruz. Esnafa verilen destek, çarkların dönmesi demektir. Piyasanın canlanması demektir" ifadelerini kullandı.

Sarıgül: "Gölge Esnaf Bakanlığı kuracağız"

Seçilmesi durumunda Esnaf Bakanlığı kuracaklarını belirten Sarıgül, "Esnaflar bu ülkenin bel kemiğidir, orta direğidir. Biz de esnafın derdini, Erol Korkut bilir, esnafın sorunlarını, Erol Korkut çözer diyoruz. Gölge Esnaf Bakanımız olarak Sayın Erol Korkut'u ilan ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'ım, esnafımızın işlerinin açılması için, hak ve hukuklarını korumak için, çalışmayı ve başarılı olmayı nasip etsin" diye konuştu.

TDP lideri Sarıgül, esnafa verilen desteğin, ekonominin düzelmesi ve toplumun güçlenmesi anlamına geldiğini savunarak, "Esnaf, pandemi sürecinde çektiği kredilerin faizleri ve piyasaya olan borçları yüzünden kepenk kapatıyor. Bu yılın ilk 5 ayında 50 bine yakın esnaf iflas etti. Elektrik, doğalgaz faturaları kirayı geçmeye başladı. Zincir marketlerle, küçük esnaf arasındaki haksız rekabet esnafımızı batma noktasına getirdi. Acilen perakende yasasının çıkması lazım. Esnafımızın BAĞ-KUR borçlarının tekrar yapılandırılması lazım. Piyasada yaşanan durgunluk nedeniyle borçlarını ödeyemeyen esnafa sicil affı çıkması lazım. Esnaflarımızın birikmiş borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi lazım" şeklinde konuştu.

Elon Musk'ın Twitter üzerinden paylaştığı karikatür paylaşımı hakkında düşüncelerinin sorulması üzerine ise Sarıgül şunları söyledi:

" Elon Musk, para ile uğraşan teknoloji ile uğraşan bir iş adamı. Siyaset ile devletler arası ilişkilerle hiçbir ilişkisi olmayan bir adamdır. Şimdi durup dururken bir karikatür yayınlıyor. Bizans askerleri güya yatakta uyuyorlar. Kapıyı kilitledim mi kilitlemedim mi diye düşünen Bizans askerlerini paylaşarak, 1453 İstanbul'un Fethi'ne gönderme yapıyor. Bunun ne anlama geldiğinin, bunun neden şu anda yayınlandığının gerçekten bir izahı yok. 1453 Fethi çağ açıp çağ kapatan bir tarihi bir olaydır. İnsanlık tarihinin en önemli olaylarından biridir. Yunanlıların uydurduğu efsaneye göre güya İstanbul'un kapıları açıkmış Fatih Sultan Mehmet de oradan geçip fethini gerçekleştirmiştir. Uydurma fikirler ile tarihin en büyük zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethini aşağı çekmeye çalışıyorlar. Yunanistan Başbakanı'nın küstah ve yersiz çıkışları ve Yunan adalarının silahlandırılması Elon Musk'ın soytarılığı ile aynı döneme denk gelmiştir. Bunlar tesadüf olamaz."

TDP Genel Başkanı Sarıgül, basın toplantısının ardından partisinin merkezi yürütme kurulu (MYK) toplantısına katıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika