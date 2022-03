TDP lideri Sarıgül: "Ekonomik milliyetçilik, Türkiye Değişim Partisi'nin ana felsefesidir"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Ekonomik milliyetçilik, Türkiye Değişim Partisi'nin ana felsefesidir. Ekonomik milliyetçilik, başımız dik, karnımız tok, sırtımızın da pek olması demektir. Ekonomik milliyetçilik, büyük Türkiye demektir, güçlü Türkiye demektir" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin genel merkez binasında, parti meclis toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Burada konuşan Sarıgül, Dünya Su Günü kapsamında dünyada yaşanan iklim değişikliği krizine değinerek," Bugün dünyada su günü olarak kutlanıyor. Allah, 'Hayatta olan her şeyi sudan yarattık' diye buyurur. Su varsa hayat vardır. Ne yazık ki bugün dünyada insanlığa yetecek kadar su maalesef yoktur. Türkiye su fakiri bir ülke değildir ama kaynaklarımızı iyi kullanmadığımız için su stresi yaşayan bir ülke olduk, önlem almazsak 10 yıl içerisinde gerçekten su sıkıntısı çeken ülke olacağız" diye konuştu. Down Sendromu Farkındalık Günü'ne de değinen Sarıgül, Türkiye'de ilk defa Down Sendromlu bireyler için İstanbul Mecidiyeköy'de kafeterya açtıklarını belirtti.

3600 ek göstergenin çıkmasının lazım olduğunu belirten Sarıgül, "Benim meslektaşlarım ve öğretmen arkadaşlarımız var. 3600 ek göstergede sağlık çalışanlarımız, gecesini gündüzüne katan emniyet mensuplarımız var. Bunu siyasi bir şey için değil, vicdan borcu olarak insanlık borcu olarak bu meslek grupları gerçekten hepimize canla, başla hizmet eden bir yapıdadır. Uzun zamandan beri konuşuluyor ve mutlaka gündeme gelmesi lazım, seçimi beklemeden bunu yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki Savaş sonrası oluşan gıda krizine değinen Sarıgül, "Gıda milliyetçiliği başlamıştı şimdi daha da arttı. Ülkemizi kendine yeter hale getirmemiz lazım. Aylardan beri söylediğimiz konuya dünya ve Türkiye yeni geldi. İşte bunun adı ekonomik milliyetçiliktir. Ekonomik milliyetçilik, Türkiye Değişim Partisi'nin ana felsefesidir. Ekonomik milliyetçilik, başımız dik, karnımız tok, sırtımızın da pek olması demektir. Ekonomik milliyetçilik, büyük Türkiye demektir, güçlü Türkiye demektir. Ekonomik milliyetçilik ne ezen ne ezilen insanca, hakça düzen demektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

